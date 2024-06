Gianrico Carofiglio al Teatro Carcano

Martedì 16 luglio alle ore 21.00 in scena il primo appuntamento: Gianrico Carofiglio con il suo Gli errori rendono amabili. Prendendo spunto da storie, aneddoti, libri, sport, dalla riflessione di pensatori come Pirrone, Mike Tyson, Epitteto, Montaigne, Bruce Lee, Aristotele, Keats, Saunders e molti altri, Gianrico Carofiglio, in una riflessione davvero poco convenzionale, racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dall’accettare i nostri errori imparando (quando è possibile) a trarne profitto.

Nato nel 1961 a Bari, Gianrico Carofiglio è stato magistrato antimafia e Senatore della Repubblica prima di diventare scrittore di racconti, romanzi e saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best seller, sono tradotti in tutto il mondo. Nel 2016 è stato insignito del Premio Vittorio De Sica per la letteratura e del Premio speciale alla carriera della XVII edizione del premio letterario Castelfiorentino di Poesia e Narrativa. Carofiglio inizia la carriera di scrittore nel 2002 con Testimone inconsapevole, riscuotendo subito un grande successo.

(28 giugno 2024)

