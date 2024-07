Villaggio Olimpico. per Majorino (PD) “La posizione dei consiglieri comunali PD di Milano è sacrosanta”

di Redazione Politica

“È sacrosanta la posizione dei consiglieri comunali del Pd milanese. Mi auguro si possa rivedere la “convenzione” sullo Scalo di Porta Romana, le Olimpiadi non possono alimentare l’idea di una città per pochi ma devono semmai aiutare a lasciare in eredità interventi di rigenerazione urbana che rendano Milano più inclusiva”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Regione Lombardia e responsabile casa nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

(11 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata