Olimpiadi Milano-Cortina 2026: una voragine profonda quasi come la Sanità devastata

di Alfredo Falletti

In pochi si stupiranno se inizieranno ad assurgere agli onori della cronaca soggetti di vario genere che ad altrettanto vario titolo vengano accusati di essersi sporcati le mani con la ricca marmellata olimpica. Una marmellata che all’inizio venne autorizzata perché “a costo zero per le casse dello Stato”, senza in fondo spiegare di quale Stato stessero parlando se è vero che ad oggi le spese già affrontate hanno superato i 4,5miliardi di euro, la pista da bob deve ancora esser realizzata e si calcola che le spese complessive finali supereranno i sei miliardi.

Già sarebbe scandaloso di per sé se, contemporaneamente, a rincarare la dose non concorressero i tagli alla devastata sanità pubblica.

Quelli che sbandieravano maggiori fondi alla Sanità per ben quattro miliardi definendo ciò una delle priorità nella manovra di bilancio, si sono risvegliati dal torpore della propaganda con tagli di circa due miliardi passando da 134,7 miliardi per il 2023 ai 132,9 per il 2024 come da ultima Nota di Aggiornamento approvata dal Consiglio dei Ministri. Totale indifferenza verso il fenomeno di medici che fuggono dai pronto soccorso di tutta Italia così come per l’esodo di medici e infermieri professionisti, spesso di alta specializzazione e capacità che vanno all’estero. Purtroppo ci sono priorità e mica ci si può occupare di tutto, che pretese….

Ancor più grave l’indifferenza verso le statistiche che testimoniano l’inevitabile abbandono delle cure soprattutto da parte dei soggetti più fragili (oncologici, cardiaci, psichiatrici, ecc.) che non possono materialmente attendere visite, esami e controlli per troppi mesi e fino a oltre un anno o due e tanto meno sia p in grado di sostenere le spese per ricorrere a prestazioni private e acquisto di medicine con costi sulle motivazioni dei quali regna una spessa coltre se non un muro di gomma.

Nel frattempo i malati terminali, gli anziani indigenti, i soggetti più fragili potranno divertirsi con una adrenalinica discesa sulla neve.

(12 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata