Ristori maltempo, Piloni (PD): “Siamo riusciti ad impegnare la Regione Lombardia a rimborsare le imprese agricole”

“Siamo riusciti a ottenere da Regione Lombardia l’impegno a recuperare velocemente le risorse per rimborsare al più presto le aziende agricole che tra aprile e luglio di quest’anno sono state colpite, con danni molto gravi alle strutture e ai macchinari, dai sempre più frequenti eventi meteorologici avversi dovuti alla crisi climatica” lo rendo noto il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che ha presentato, durante la discussione dell’assestamento di bilancio in Consiglio regionale, un ordine del giorno approvato all’unanimità.

“Negli ultimi mesi, senza tregua, il territorio lombardo è stato colpito, con frequenza quasi settimanale, da una serie di fenomeni atmosferici violentissimi, tra cui grandinate, trombe d’aria e piogge eccezionali – spiega Piloni nel documento – e secondo il monitoraggio delle associazioni di categoria della Lombardia, solo nella settimana tra il 15 e il 23 maggio 2024, si sono verificati oltre 70 eventi atmosferici estremi”.

“Una situazione che peggiora di volta in volta e che sta mettendo ulteriormente in ginocchio le nostre imprese agricole già in crisi – sottolinea il consigliere dem – Da tutto il territorio regionale continuano ad arrivare segnalazioni di aziende in forte difficoltà e le produzioni agricole lombarde stanno subendo un calo fortissimo. Ci auguriamo che dagli impegni scritti si passi al più presto alle azioni concrete per sostenere queste imprese – conclude Piloni – e, nel frattempo, sarebbe anche ora che la giunta lombarda affrontasse seriamente il problema della crisi climatica anche nella sua programmazione, cosa che – è evidente – non sta facendo”.

(25 luglio 2024)

