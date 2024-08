Autonomia-Romano (Pd):”Romeo rimandato a settembre: non legge e spara sentenze

“La Lega è talmente sola in questa folle corsa verso un’autonomia differenziata, sconclusionata e folle, che spacca il Paese, che si riduce a mistificare il pensiero degli altri. Oggi il sindaco di Milano spiega con chiarezza sul Corriere della sera che è contrario all’autonomia differenziata di Calderoli per l’assenza dei Lep, perché le materie da decentrare sono sbagliate e non c’è nessuna attenzione per i Comuni e le città metropolitane. Romeo, con il tono di un sedicenne punto nel vivo, risponde che il sindaco nel 2017 era d’accordo, citando un documento dell’epoca che sull’autonomia diceva tutt’altro. Chiedeva infatti, come dice anche Romeo, più responsabilità e non risorse, e riguardava solo alcune specifiche materie, non certo, come vorrebbe Calderoli, energia e istruzione. Io non firmai nemmeno quel documento, ma attaccare il sindaco Sala, inventandosi posizioni che non hai mai avuto, è intollerabile. Dal Partito che voleva uscire dall’Euro e continua a presentarsi alle elezioni europee non accettiamo lezioni di coerenza”.

Il consigliere regionale del Pd Paolo Romano replica così al capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo che oggi accusa il sindaco di Milano Beppe Sala di aver cambiato opinione sull’autonomia differenziata.

(30 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata