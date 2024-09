Romano (PD): “Feltri vuole i ciclisti morti, c’è chi lo sta aiutando”

di Redazione Milano

“La campagna del partito delle auto e della destra contro i ciclisti ha una nuova pagina: Vittorio Feltri, giornalista e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: ‘i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti’. È gravissimo e per questo ovviamente chiediamo le sue dimissioni. Ma è ancora più grave che c’è chi sta facendo sì che questo accada realmente: penso al nuovo Codice della strada voluto da Salvini, che rende più difficile realizzare le ciclabili e elimina i controlli sulla velocità delle auto. Ma non solo. Anche in Regione Lombardia ci hanno messo del loro: negli ultimi due bilanci hanno tagliato i fondi per la ciclabilità, soprattutto per quella urbana, bocciando tutte le nostre proposte dirette invece a incentivarne la realizzazione. Fontana si smarchi subito dalle dichiarazioni del consigliere Feltri e lo faccia con un atto concreto: stanziando subito i fondi necessari per potenziare la ciclabilità”.

Il consigliere regionale del Pd Paolo Romano commenta così quanto dichiarato oggi da Vittorio Feltri sui ciclisti.

