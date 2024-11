ICONIC Raffaella Carrà, dal 15 novembre al Design Store del Mudec di Milano e nelle librerie d’Italia

Art&design24 – il brand di 24 ORE Cultura dedicato all’oggettistica “d’autore” ispirato ai temi dell’arte, del design, dell’architettura, della musica e della moda – lancia Iconic Raffaella Carrà, una capsule dedicata alla donna “dalla forza inarrestabile… che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, … sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata… donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità” (Sergio Iapino).

I prodotti della nuova serie – taccuini, quaderni, bag, borraccia e mug – saranno disponibili a partire dal 15 novembre al Design Store del Mudec di Milano, nelle librerie d’Italia e online su Amazon. Iconic Raffaella Carrà è stata progettata come tributo ad una delle più importanti professioniste della musica e dello spettacolo. Una linea di oggetti esuberante, colorata, espressione dell’energia emanata da Raffaella, che ricorda alcune sue canzoni e frasi celebri.

Raffaella Carrà, con il suo immenso talento, ha tracciato il percorso del futuro girl power: nel 1974, ad esempio, è chiamata a presentare il programma “Milleluci” al fianco di Mina, di fatto il primo programma televisivo ad essere affidato alla conduzione esclusiva di due donne: una vera e propria rivoluzione per quegli anni.

Questa linea di oggetti vuole trasmettere libertà di espressione in tutti gli ambiti, personale e sociale. La sua mitica frase “io sono veramente nata libera” (Rolling Stone, 13 dicembre 2018) è impressa sulla borraccia e sulla mug, oggetti quotidiani che ci devono sempre ricordare che siamo tutti “veramente nati liberi” di esprimere ciò che siamo al di là dei pregiudizi e degli stereotipi sociali. L’arcobaleno, invece, un altro dei simboli visuali di questa rivoluzione, diventa leitmotiv ricorrente dei quaderni per appunti, come anche i brillantini e l’effetto olografico, che richiamano la disco dance e tutti i colori che Raffaella ha vestito: dalle sue tutine anni Settanta, sino agli abiti scultura degli anni Ottanta. Tutto ciò richiama quindi la sua passione per la moda come veicolo di libertà di espressione del corpo: “voglio vivere di soli strass”, è un’altra sua frase celebre che compare su un quaderno; un altro invece riproduce uno spettacolare bozzetto di Raffaella che indossa un “abito farfalla” con il corpetto di strass, realizzato per lei dal grande costumista Luca Sabatelli per la sigla Ballo Ballo di “Fantastico 3” nel 1982.

Ma la musica non poteva mancare ad ispirare questa linea di oggetti, in particolar modo la canzone “Rumore”, citata nel suo ritornello, come se fosse un mantra, un messaggio che si fa sempre più forte e inonda il mondo intero. Rumore nasce nel 1974, un inno alla disco-music dalla sonorità internazionale; l’intero album è il primo grande successo internazionale, con 10 milioni di copie vendute. Da qui partiranno altri grandi successi ed hit, come Tanti auguri e A far l’amore comincia tu: elogi all’amore libero.

La capsule Iconic Raffaella Carrà, attraverso i suoi oggetti, racconta il caleidoscopico mondo di Raffaella, composto da arte, musica, spettacolo, moda, utilizzati da questa magnifica donna per veicolare un unico, forte e fragoroso messaggio di libertà.

(13 novembre 2024)

