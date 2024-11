Il presidente del Consiglio comunale riceve i delegati della Terza Marcia Mondiale per la Pace

Inviamo in allegato un comunicato sulla visita a palazzo Loggia dei delegati della Terza Marcia Mondiale per la pace e per la non violenza, ricevuti dal presidente del Consiglio Comunale Roberto Rossini e dall’Assessora alla Transizione ecologica, all’Ambiente e al Verde Camilla Bianchi.

L’iniziativa fa parte del programma del Festival della Pace 2024.

La delegazione, partita il 2 ottobre da San José in Costa Rica dove ritornerà il 5 gennaio 2025, prima di giungere a Palazzo Loggia è stata accolta nel chiostro di San Salvatore, all’interno del Museo di Santa Giulia, presso l’albero di cachi figlio della pianta sopravvissuta al bombardamento nucleare di Nagasaki.

(21 novembre 2024)

