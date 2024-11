Mostra “Silenzi” per dire NO alla violenza sulle donne. C’è anche Barbara Braghin

di Redazione Milano

C’è anche una foto della giornalista e blogger Barbara Braghin, tra gli scatti della mostra “Silenzi” del fotografo Mauro Giordano. Si trova all’Editrice Aurora, in via Spallanzani 6 a Milano, da oggi per tre giorni. “Silenzi” è, in realtà, un grido, per dire no alla violenza contro le donne – spiega Braghin – Lo scatto con me è stato fatto a Rho, Milano. Era settembre e mi trovavo li in occasione della Milano Fashion Week. Il fotografo mi ha invitato a mettermi una maglietta bianca in modo da far risaltare le “ferite” provocate dalla “violenza subita”. Ovviamente, per me era solo un set fotografico, allestito in macchina. Tra l’altro, quel giorno pioveva e ho riflettuto su tutto il male che subiscono le donne vittime di femminicidio perché mi sono immedesimata”.

Oltre a Barbara, anche Francesca Angelo, Alessandra Peluso, Paola Sormani, Carmela Corbo, che, tra l’altro, fanno parte della Nazionale Italiana Curvy Calcio; e Angela Turchiarulo, Daniela Stornaiuolo, Simona Qartesan, Monica Mazzali, Marzia Murdaca, Lyudmyla Kostina, Katherine Lima, Iris Conforti, Giuseppina D’Ippolito, Alessia Trinca. “L’idea è nata nel 2020, quando avevo fatto un solo scatto con Francesca Angelo contro il femminicidio – racconta il fotografo Giordano -. Non tollero tutto ciò che è violenza sulle donne, sui minori e su chiunque. Purtroppo, ogni giorno se ne parla, ogni giorno giornali, televisioni, social, parlano di violenza. Bisogna dire basta, e trovare una soluzione a questo drammatico problema. Le foto sono state scattate in diverse locations, e hanno una sequenza. Prima mostrano l’innamoramento di due persone. Poi le prime intolleranze, poi le botte e quindi il femminicidio. In questi giorni l’esposizione è a Milano, ma la mostra è itinerante in diverse città in tutta Italia”. Mauro Giordano è un fotografo di moda e arte fotografica, originario di Ruffano, un paese del Salento. Vent’anni fa si è trasferito a Milano dove lavora. Nel 2023 ha ricevuto il Premio alla Carriera. In passato ha realizzato due mostre Importanti. Nel suo percorso professionale ha fotografato personaggi dello spettacolo, istituzioni, imprenditori famosi e i suoi scatti sono stati pubblicati su varie riviste. Nel campo della moda ha diretto la parte tecnica della fashion week dove hanno sfilato multi brand. Ha lavorato per eventi fashion di grande spessore con stilisti arrivati dagli Emirati Arabi, dalla Germani, oltre che con nomi italiani di spicco.

