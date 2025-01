Cultura a Milano. Un bando per la valorizzazione e la concessione di Palazzo Dugnani

Un bando per la valorizzazione e la concessione d’uso, per 33 anni, di Palazzo Dugnani: la Giunta di Palazzo Marino ha, infatti, approvato le linee di indirizzo per la valorizzazione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, dell’immobile che si trova all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, con l’obiettivo di riqualificare l’edificio e renderlo di nuovo fruibile a cittadine e cittadini.

Palazzo Dugnani – complesso monumentale di grande rilevanza storica e artistica, che conserva al suo interno anche affreschi e decorazioni del Tiepolo (già restaurati dal Comune nel 2005), di Ferdinando Porta e della scuola Veneta del XVIII secolo – manterrà la sua vocazione culturale: la destinazione d’uso principale dell’immobile sarà, infatti, quella di polo scientifico culturale focalizzato sui temi ambientali come la biodiversità, l’economia circolare, la sostenibilità, e/o quella di museo dei media, delle immagini e dei loro impatti sulle arti visive, sulla scienza, sulla moda, sul design.

I partecipanti dovranno presentare una proposta per le suddette destinazioni d’uso che preveda, oltre esposizioni permanenti e temporanee, anche una rifunzionalizzazione degli spazi con ambienti dedicati a auditorium, laboratori e incubatori di idee e start up. I lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del palazzo saranno a carico dell’aggiudicatario e verranno decurtati dal canone concessorio. Il canone a base d’asta è di oltre 1,6 milioni di euro annui.

“Palazzo Dugnani è stato, negli anni, protagonista di diversi interventi di manutenzione e conservazione – ha detto l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Con l’avviso pubblico per la concessione e la riqualificazione dell’immobile portiamo avanti il percorso di valorizzazione di uno dei più prestigiosi palazzi della città. Una valorizzazione a beneficio della collettività, che coinvolgerà gli spazi ma anche l’offerta e la proposta culturale, che merita di essere ambiziosa e preziosa come le programmazioni delle nostre altre sedi museali”.

“Palazzo Dugnani, all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, rappresenta una eredità preziosa di storia, architettura e cultura scientifica da valorizzare. Con questa delibera auspichiamo di poter restituire nuovamente, nella sua totalità, ai cittadini milanesi, un luogo che sarà dedicato al sapere e alla cultura, ampliando ulteriormente l’offerta museale della nostra città”, ha aggiunto Emmanuel Conte, assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali.

(17 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata