Progettava un attacco dell’Isis: fermato un minorenne in provincia di Bergamo

Progettava un attentato incendiario in nome dell’Isis il minorenne arrestato in provincia di Bergamo ed era pronto a passare all’azione nella zona in cui vive. E’ un minorenne fermato dalla polizia, italiano di origine straniera, ora indagato per associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate.

Il minore, secondo le indagini, è un giovane sostenitore dell’Isis trovato in possesso di numerosissimi contenuti riconducibili allo Stato Islamico, tra i quali video di esecuzioni e manuali relativi alle armi e al confezionamento di ordigni, manuali che diffondeva anche in rete esortando altri giovani a passare all’azione in nome del sedicente stato islamico o Daesh che dir si voglia.

Il giovane è stato fermato su ordine della dalla procura per i minorenni di Brescia e convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni il 29 maggio.

(30 maggio 2023)

