di Pa.M.Minciotti

E’ grazie a un reel pubblicato su Instagram da Possibile

se siamo a conoscenza della violenza aggressione subita da due ragazzi gay a Pavia mentre in assoluta tranquillità stavano camminando per la città. Grida, insulti, minacce, ti ammazzo, gay di merda e via di questo passo.

Ecco di seguito il video. Che parla più di mille parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Possibile (@possibileit)



(8 giugno 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata



















Mi piace: Mi piace Caricamento...