La Cgil manifesta a Roma per la sanità. Landini: “Non escludiamo lo sciopero”. Intravista anche Elly Schlein

La Cgil in piazza oggi nella capitale per difendere il servizio sanitario nazionale. Ad aprire la manifestazione lo striscione “Articolo 32, salute diritto fondamentale delle persone e delle comunità” che ha aperto il lungo corteo rosso della Cgil che sfilava per le strade romano. Alla manifestazione hanno partecipato anche associazioni e alcuni partiti.

Tra i politici intravisti gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin, Rosy Bindi e la segretaria del PD Elly Schlein.

(25 giugno 2023)

