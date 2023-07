Omicidio Maltesi, Casa Internazionale delle Donne: “La sentenza offende le donne”

La sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio per il femminicidio di Carol Maltesi offende profondamente tutte le donne e non rende giustizia a Carol e a chi come lei è stata vittima di un femminicidio. Le giustificazioni e i preconcetti contenuti all’interno del pronunciamento, che hanno portato la Magistratura a rigettare l’ergastolo e a diminuire così la pena al colpevole, sono assolutamente inaccettabili. Oltre ad esprimere la più profonda indignazione, vogliamo sottolineare che sentenze di questo tipo non fanno altro che rivittimizzare le donne. Purtroppo, in un Paese in cui la seconda carica dello Stato attacca una ragazza che denuncia la violenza subìta, minandone la credibilità, quanto accaduto oggi non ci stupisce. Ciò che è certo è che non ci fermeremo nella nostra battaglia per la difesa dei diritti delle donne, nella nostra lotta quotidiana contro una cultura maschilista, sessista e mistificatrice.

Così in una nota la Casa Internazionale delle Donne che commenta la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio per il femminicidio di Carol Maltesi.

