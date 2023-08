Brescia. In occasione della “Festa di Radio Onda d’Urto” dal 9 agosto al 26 agosto, nell’area di via Magnolini a Buffalora, niente vetro e lattine

La Sindaca Laura Castelletti ha firmato un’ordinanza che vieta, dalle 19 del 9 agosto alle 24 del 26 agosto, la vendita e l’introduzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e in lattine nell’area attrezzata di via Magnolini a Buffalora, in occasione della “Festa di Radio Onda d’Urto”.

La misura si rende necessaria per impedire che questi oggetti, qualora fossero abbandonati, possano costituire un pericolo per le persone che parteciperanno agli eventi. Tutte le bevande dovranno essere somministrate in bicchieri di plastica o carta.

(4 agosto 2023)

