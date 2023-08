“Se non ti ubriachi non ti stuprano”, il Giambruno che ti aspetti

L’imbarazzante Giambruno, già imbarazzante imbarazzato nel ruolo di first gentleman è riuscito a clonarsi in una nuova inaccettabile uscita, la chiamano gaffe, durante la conduzione del solito TG di Rete4, rete la cui geronto-audience ha bisogno di commenti semplici, non certo arguti. Così mentre la moglie presidente del Consiglio annuncia che andrà sui luoghi della violenza, l’augusto marito ha pronta la soluzione su come evitare gli stupri.

“Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”, ha detto il grande conduttore-piccoli-statisti-crescono, nell’ennesima incommentabile uscita mica perché sia questa gran cosa – siamo molto lontani dallo slogan che recitava con quella bocca può dire ciò che vuole – ma perché è la solita frase alla Giambruno.

E si commenta da sola. Coi migliori auguri di buon lavoro all’augustissima consorte.

Di poche settimane fa il suo attacco negazionista sul clima e al ministro della Sanità Lauterbach in visita in Italia: “È luglio, Il caldo non è poi una grande notizia” e “Se fa troppo caldo stai a casa tua nella Foresta Nera”. Sembrano barzellette. A testimonianza che la realtà è molto più divertente di tutto il resto.

(29 agosto 2023)

