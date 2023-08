Minorenne violentata a Milano: arrestato un 21enne, un altro è ricercato

Dopo una violenza di gruppo ai danni di una minorenne un ventunenne egiziano è stato arrestato su ordine della gip di Milano Patrizia Nobile, per violenza sessuale di gruppo che avrebbe commesso ai danni di una minore con altri quattro giovani a settembre dello scorso anno in una struttura abbandonata in zona Bonola.

L’arrestato è stato rintracciato lo scorso lunedì a Rimini durante un controllo.

La giovanissima che ha subito la violenza si è confidata con un’educatrice che ha quindi segnalato l’episodio al dipartimento “Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli” della Procura di Milano. Le successive indagini della Squadra mobile dal racconto della vittima e dall’analisi dei tabulati sono risaliti ai presunti autori, tra cui due minorenni all’epoca dei fatti. Nel corso delle indagini due maggiorenni sono stati espulsi dall’Italia mentre nei confronti dei due minori sono stati denunciati alla Procura per i minorenni.

Lo scrive Repubblica.

(31 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...