Nuovi talenti della musica. Al Castello Sforzesco la finale di “Back To Talent”

Sono due i talenti musicali di Milano incoronati ieri sera al Castello Sforzesco davanti a oltre 500 persone da J-Ax e dalla giuria di Back to talent, il contest musicale di cui l’artista è direttore artistico, giunto alla fase finale dopo una selezione che – da marzo a oggi – ha visto esibirsi nelle varie zone cittadine centinaia di voci nuove e aspiranti cantanti in rappresentanza degli 88 quartieri di Milano. La giuria, composta oltre anche da Matteo Forte, Stefania Rocca, Chiara Noschese, Roberto Razzini e Valerio Carboni, ha infatti giudicato a pari merito Jess con la canzone Lady e Polvere con Scacco Matto. Alle loro spalle si sono classificati Edoardo Piacente con Giallo e sul gradino più basso del podio, Gaetano Moragas con la sua Storie fragili.

Come previsto dal regolamento le due vincitrici hanno ricevuto come premio, oltre a una scultura dell’artista Alessandro Guzzetti, anche la produzione di un concerto che andrà in scena nella stagione 2024/25 al Teatro Lirico o al Nazionale.

“Un’importante conferma di come Milano sia viva a livello artistico – commenta J-Ax – al punto che ogni zona della città ha saputo esprimere un valido talento musicale. È stato un onore dirigere questo contest per poi giudicare e premiare, con gli altri amici della giuria, questi cantanti. A rendere ancor più esaltate questa iniziativa che, visto il successo stiamo valutando di ripetere anche in futuro, la fantastica cornice del Castello Sforzesco, luogo iconico della città. Suonare qui è davvero eccezionale e non nascondo che un po’ li ho invidiati”.

Tutti talenti che, a ritmo di rock, pop, soul e rap, grazie all’organizzazione della piattaforma social www.heart-social.com si sono sfidati nel lungo percorso di ‘Back to talent’, “anche nella finale di ieri sera – sottolinea Matteo Forte, direttore generale dei teatri Lirico e Nazionale di Milano – hanno confermato di essere davvero bravi e degni di un’attenzione particolare. Sono molto felice che la prima edizione di questo contest abbia fatto registrare oltre 15.000 nuovi utenti su heArt e che circa 500 artisti si siano iscritti alla competizione. Numeri davvero inaspettati e che ci fanno pensare alla prossima edizione con entusiasmo”.

