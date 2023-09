Fausto Mieli. InVisibilia (a cura di Gigliola Foschi). Made4Art dal 14 al 28 settembre 

In occasione della diciottesima edizione di Photofestival, una delle principali manifestazioni dedicate alla fotografia in Italia, MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, una mostra di opere dell’artista fotografo Fausto Meli a cura di Gigliola Foschi.

“InVisibilia” si pone in continuità con la recente esperienza alla fiera internazionale di fotografia MIA Fair di Milano, dove lo spazio MADE4ART ha esposto una selezione di opere della serie “Folded paper loves to voyage” di Meli, ora affiancate da alcuni soggetti inediti che ben rappresentano ogni sfumatura di questo articolato e poetico progetto. Con il suo lavoro l’artista racconta il delicato equilibrio tra ambiente ed essere umano attraverso un dialogo immaginario tra luoghi esplorati e origami; le fotografie sono stampate su carta giapponese washi bianco naturale, utilizzata anche per gli origami stessi, rimandando a un ideale di purezza e ritrovata armonia.

Come precisa Fausto Meli, “l’origami, testimone inanimato in ascolto di una Natura antropizzata, diventa simbolo della ricerca di nuove connessioni tra Uomo, Natura, Cosmo, Storia, Memoria, in un immaginifico metaforico viaggio di ricognizione in un Tempo ed uno Spazio universali”. Attingendo in parte ai ricordi d’infanzia e all’antica tradizione delle tavole illustrate, l’origami si fa presenza simbolica dell’uomo e della donna contemporanei nella loro voglia e necessità di esplorare il mondo che li circonda, ma anche se stessi.

La personale di Fausto Meli è visitabile dal 14 al 28 settembre 2023; opening giovedì 14 settembre dalle ore 18 alle 20, per gli altri giorni apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 19 e il sabato dalle ore 10 alle 13. In occasione della serata di apertura, presso la sede di MADE4ART è in programma anche la presentazione del volume “InVisibilia” stampato da Gente di Fotografia Edizioni nel 2023, contenente tutte le immagini della serie “Folded paper loves to voyage”.

MADE4ART

Via Ciovasso 17, Milano | Brera District

14 – 28 settembre 2023

Opening giovedì 14 settembre, ore 18 – 20

Fausto Meli. InVisibilia

a cura di Gigliola Foschi

Ingresso gratuito, su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio www.made4art.it | info@made4art.it | +39.02.23663618.

(5 settembre 2023)

