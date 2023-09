Welfare. I luoghi comunali dell’accoglienza ospitano uno spettacolo sui senza dimora

Uno spettacolo teatrale che racconta la condizione dei senza dimora ospitato nei luoghi comunali che si occupano del contrasto alla marginalità. Si tratta di Buoni a nulla, un’opera messa in scena dal collettivo artistico Praxis che nasce da un percorso che, tra il 2019 e il 2021, si è sviluppato affiancando una unità di strada che assiste persone senzatetto.

Il progetto è vincitore del Bando Life is Live promosso da Smart Italia e Fondazione Cariplo. Sono previste tre repliche, ognuna delle quali si svolgerà in un luogo simbolico ed evocativo: il 29 settembre alle 20 si parte alla Casa dei Diritti di via De Amicis 10, nel salone intitolato a Franco Bomprezzi. Il 30 settembre, alla stessa ora, si prosegue nel salone del Centro Sammartini, il punto di accesso unico a tutti i servizi dedicati ai senza dimora e, il 1° ottobre, si conclude alla Casa dell’accoglienza ‘Enzo Jannacci’ in viale Ortles 69.

‘Buoni a nulla’ si svolge alla fermata di un autobus. Protagonisti sono tre personaggi – uno studente universitario, un giornalista e uno strano profeta – le cui vicende, intrecciandosi, raccontano la marginalità interiore e sociale. Dopo la replica è previsto un momento di confronto tra pubblico e cast, per accompagnare l’elaborazione dei contenuti e condividere emozioni e riflessioni sul mondo che viene descritto. Per tutte e tre le serate, l’ingresso è gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti.

(23 settembre 2023)

