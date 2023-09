Giovedì 28 settembre dalle ore 20.00, al Piccolo Teatro Strehler di Milano arriva MIX Festival

Sarà l’anteprima nazionale del pluripremiato Mutt alla presenza dell’interprete protagonista Lio Mehiel e del regista esordiente Vuk Lungulov-Klotz, a inaugurare, giovedì 28 settembre alle 20 al Piccolo Teatro Strehler di Milano, la 37a edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, in scena fino a domenica 1° ottobre nella doppia location del Teatro Strehler e del Teatro Studio Melato, con un ampio programma multidisciplinare, all’insegna del nuovo claim #StayOpen.

Diretto per la prima volta da Paolo Armelli, Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, il più seguito e importante evento queer in Italia, nonché uno dei più rilevanti a livello europeo, riparte con un ricchissimo cartellone composto da 46 titoli provenienti da tutto il mondo di cui 32 in anteprima italiana, numerosi incontri con artistə, registə, influencer, attori e attrici, installazioni, spettacoli, tanta musica ed eventi speciali tra cui il nuovo Concorso Queer Music Video, aprendosi ad ogni tipo di differenza, conoscenza e contaminazione, creando sinergie e collaborazioni con altre realtà culturali, così come sottolinea il nuovo claim.

La serata inaugurale – giovedì 28 settembre, ore 20, Piccolo Teatro Strehler – condotta da Paolo Camilli, fresco vincitore di un SAG Awards per la sua partecipazione nella serie Hbo “The White Lotus” e prossimo giudice nella terza edizione di Drag Race Italia, vedrà il saluto istituzionale dell’assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, e l’intervento dell’attrice Marta Pizzigallo, qui con un monologo dedicato all’anniversario delle rivolte delle donne in Iran, oltre all’esibizione live della rapper Big Mama e alla coreografia firmata da Giorgio Camandona con lə artistə di Italy Bares, il noto charity show che sostiene la ricerca di Anlaids.

A seguire, l’anteprima italiana di Mutt di Vuk Lungulov-Klotz, vera sorpresa dell’ultimo Sundance 2023, dove ha debuttato in anteprima mondiale e dove l’interprete protagonista Lio Mehiel ha vinto il premio U.S. Dramatic Special Jury Award for Best Acting, e della 73° Berlinale in cui si è aggiudicato la Special Mention of the Generation 14plus International Jury. Il film del regista cileno-serbo, ospite del festival – grazie al supporto del Consolato Usa a Milano – insieme al suə protagonista, narra una storia intensa che si svolge nell’arco di 24 ore a New York, con al centro vite in transizione, non solo di genere; sarà presentato la mattina successiva, anche a studenti e studentesse delle scuole superiori (ingresso su invito).

Il programma delle proiezioni prosegue nei giorni successivi con gli storici tre concorsi internazionali dedicati a lungometraggi, cortometraggi e documentari, che includono per la maggior parte titoli in anteprima italiana, passati nei principali festival internazionali e provenienti da ogni parte del mondo, come Russia, Iran, Giappone, Vietnam, Corea, Inghilterra, Svezia, Nigeria, Canada, Stati Uniti… Tra i titoli più attesi, le anteprime italiane di Conann del regista di culto Bertrand Mandico, rivisitazione in chiave queer dell’eroico personaggio fantasy Conan il Barbaro; i due film distribuiti da Lucky Red, Silver Haze, lungometraggio che si addentra nelle vite solitarie e desolanti delle donne della classe operaia britannica, della filmmaker olandese Sacha Polak, tra le autrici più interessanti degli ultimi anni, ospite del Festival insieme all’attrice protagonista Vicky Knight, e Opponent dello svedese di origine iraniana Milad Alami, presente al MiX, con protagonista il vincitore dell’Orso d’Argento (per il film Una separazione) Payman Maadi, qui nel ruolo di un irrequieto lottatore iraniano che cerca di tenere unita la sua famiglia mentre fa richiesta d’asilo per rimanere in Svezia. Da non perdere, All the Colours of the World Are Between Black and White del nigeriano Babatunde Apalowo, vincitore del Teddy Award come miglior film all’ultima Berlinale, coraggiosa storia sul tema dell’omosessualità maschile mai girata prima in Nigeria. Tra i documentari, l’anteprima italiana del bellissimo Queendom di Agniia Galdanova, ospite del Festival, film sull’intrepida artista queer russa Gena Marvin (e vincitore del Next:Wave Award all’ultimo CPH:DOX di Copenaghen); e il pluripremiato Seven Winters in Teheran della tedesca Steffi Niederzoll, ospite al MiX, che racconta la storia di una giovane donna iraniana giustiziata per aver ucciso il suo stupratore e che sarà presto in sala con Cineagenzia/Mondiovisioni.

Fuori concorso, la proiezione speciale di Rotting in the Sun meta-commedia nera diretta e interpretata dal premiato filmmaker Sebastián Silva, con co – protagonista il fenomeno di internet Jordan Firstman, entrambi nei panni di loro stessi. Il film, che ha avuto il suo esordio al Sundance 2023, è presentato dal giornalista Mattia Carzaniga in collaborazione con MUBI che per l’occasione regalerà a tutti i possessori della tessera del MiX 30 giorni di visioni ad accesso gratuito sulla piattaforma streaming.

Tutti i film presentati durante questa edizione, saranno giudicati da tre giurie internazionali formate da personalità del mondo cinema, dell’arte e della cultura: la regista e sceneggiatrice Roberta Torre sarà la Presidente della giuria lungometraggi; del gruppo farà parte anche il costumista, due volte candidato agli Oscar, Massimo Cantini Parrini, la Presidente di Diversity Lab e scrittrice Francesca Vecchioni, l’attrice Vittoria Schisano (protagonista della nuova serie targata Netflix La vita che volevi) e la direttrice artistica del festival di cinema LGBTQ+ di Bilbao Zine Goak Alaitz Arenzana Letamendi. A premiare i documentari del Concorso sarà sempre una giuria qualificata composta dalla giornalista del Corriere della Sera Elena Tebano, dal regista pakistano naturalizzato italiano Wahajat Abbas Kazmi e dall’attrice franco-iraniana Mina Kavani, meglio conosciuta per il suo ruolo in No Bears, Premio Speciale della Giuria alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A completare le giurie, il gruppo che valuterà i cortometraggi in concorso, presieduto dalla scrittrice Chiara Sfregola e formata dalla sceneggiatrice Francesca Scialanca e dall’autore, regista e performer Liv Ferracchiati.

Ricco anche il programma degli eventi off del Festival, con un’ampia gamma di appuntamenti, incontri e dibattiti che abbracciano altri aspetti della cultura queer, creando nuove forme di contaminazione artistica e intellettuale. Tra questi, OSO di Dogyorke (Yuri S. D’Ostuni) e Sara Leghissa, un’installazione esito della residenza artistica Indagine Milano 2023 realizzata dal MiX Festival in collaborazione con il festival Immersioni curato da Piccolo Teatro e maremilano, in programma venerdì 29 settembre al Teatro Studio Melato e fruibile liberamente dalle 14.30 alle 16.30 (ingresso su prenotazione). Sempre al Teatro Studio Melato, sabato 30 settembre alle ore 20.00 , debutta Fantastico CrediMiX, spin-off dello spettacolo di varietà con Lorenzo Campagnari, Rovyna Riot e i Boni, nato ormai cinque anni fa al GhePensiMi del quartiere Nolo, a Milano.

E poi in pieno spirito #StayOpen, i sette panel raccolti sotto il titolo Queering the Question – Perché le domande sono più importanti delle risposte, che offrono nuovi spunti di riflessione sulle diverse tematiche LGBTQ+, dall’incontro Sexability sulla sessualità vissuta da persone con disabilità all’Omofobia Globally, sulle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale ancora presenti in Italia come in altri paesi del mondo, dalla tavola rotonda Donna, vita, libertà: l’Iran oggi, ai dialoghi a più voci sulla moda, il cibo, le serie TV e la nightlife.

Infine i quattro giorni di Festival saranno accompagnati e scanditi come di consueto dalla musica dei migliori dj della scena queer milanese e non solo, con un doppio appuntamento da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre sul Sagrato del Teatro Strehler: dalle ore 19.30 alle 21.00 alla console del MiX si alterneranno artistə selezionatə dai media partner MTV e Paramount+; a seguire, dalle 21.00 a mezzanotte, i dj dello storico Music On The Steps, il palinsesto musicale a cura di Simone Bisantino, che vedrà alternarsi nomi del calibro di Playgirls from Caracas, Just Cavalle, Barbarella, Mariven, Toilet Club, Twilo, Cool Kids Can’t Die, Ragazza Milano e moltə altrə.

Come ogni anno il MiX Festival non sarebbe possibile senza il sostegno dei suoi numerosi sponsor e partner. A partire da Eni, che torna dopo l’esperienza del 2022, ma quest’anno con il rinnovato e ampliato ruolo di Diamond Sponsor. Tra gli sponsor della 37esima edizione 3M, che sostiene l’iniziativa anche con appositi effetti grafici sul Sagrato dello Strehler. E infine Cisco, che entra per la prima volta come partner del MiX. Il festival è inserito nel palinsesto di Milano è Viva, e organizzato con il sostegno di Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, Fondazione The Bridge, Otto per Mille-Chiesa Valdese, Institut français Milano, e in partnership con Cig-Arcigay Milano e Parks – Liberi e Uguali. Partner tecnici di questa edizione sono Akuna Matata, FlyerAlarm, KeyPartners, SubHumans, Il Bar in via Mercato, Barman Milano e Duo Milan Hotel. Media partner del MiX 37 sono MTV, Paramount+, MUBI, Zero, Toh! Magazine e Sentieri Selvaggi.

Organizzato da MIX Milano APS (Associazione di Promozione Sociale), il festival è diretto e prodotto da Paolo Armelli, Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, con Rafael Maniglia direttore della programmazione, insieme a un team di 15 persone e decine di volontari e volontarie. La selezione di alcuni film a tematica lesbica è realizzata in collaborazione con IMMAGINARIA, International Film Festival of Lesbians and other Rebellious Women. Il MiX Festival è un evento completamente gratuito, con accesso previo tesseramento all’associazione MIX Milano APS, direttamente dal sito mixfestival.eu o dall’apposita app, dove si trovano anche tutte le informazioni e gli aggiornamenti.

(27 settembre 2023)

