Al via la prima edizione del Bain Leadher Program

Si è tenuta oggi a Milano la giornata di apertura del Bain Leadher Program 2023, l’iniziativa di Bain & Company Italia dedicata a 50 talenti femminili – di un’età compresa fra i 35 e i 45 anni, provenienti dalle maggiori realtà aziendali del Paese, ma anche dal settore pubblico. Durante l’evento di lancio sono intervenute Mirja Cartia d’Asero (CEO del Gruppo 24 ORE) e Tonia Cartolano (Giornalista Sky TG24).

“Oggi le donne rappresentano il 43% del totale della forza lavoro in Italia. Se però guardiamo ai ruoli decisionali, le donne sono ancora poche. In Italia, le donne rappresentano solo il 2% dei CEO nelle società quotate. Di questo passo ci vorranno più di 150 anni per raggiungere la parità nei ruoli di leadership. Il contesto di incertezza macroeconomica non aiuta: un’azienda su quattro vede un rischio di deprioritizzazione di queste tematiche dall’agenda dei CEO e dei Top Manager. Questo non ce lo possiamo più permettere. Bisogna continuare ad investire, e farlo in modo più strutturato, per contribuire alla creazione di una leadership italiana al femminile, che rappresenta un traino per lo sviluppo del Sistema Paese nel suo complesso”, commentano Roberto Prioreschi, SEMEA Regional Managing Partner di Bain & Company, e Pierluigi Serlenga, Managing Partner di Bain & Company Italia.

Il programma Leadher sarà composto da incontri fisici e virtuali, e affronterà i temi chiave per chi siede al vertice: la definizione dell’agenda dei CEO, la digitalizzazione, la sostenibilità. Non solo: l’iniziativa prevede anche delle sessioni dedicate al rafforzamento delle qualità personali delle 50 Leadhers: comunicazione, personal branding, capacità di negoziazione.

(3 ottobre 2023)

