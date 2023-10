Pino Insegno su Rai 2: il Mercante è Infermo

I dati d’ascolto del conduttore, buonissimo doppiatore tra le altre cose, e del suo Mercante in Fiera continuano a non brillare sulle seconda rete di Telemeloni di tutte le epurazioni e dell’inversione culturale: dopo i primi dati d’ascolto piuttosto bassi (638.000 spettatori per il 3.4% di share) e le prestazioni che dovevano diventare roboanti perché lo aveva affermato Il Conduttore, le cose vanno sempre peggio.

Gli ascolti del 2 ottobre ad esempio, per gli altri ascolti seguire il link precedente, sono stati bassini: 2.3% di share pari a 414mila spettatori a fronte del massiccio afflusso di fronte a Rai 2 registrato il venerdì precedente (era il 29 settembre) quando si erano raggiunti i 399mila spettatori (share a 2,4%).

Si ha il sospetto che ora sia il momento di andare a Lourdes: non prima o dopo la messa in onda, invece della messa in onda.

(3 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...