Una mostra-documentaria celebra i 100 anni del Rotary a Palazzo Morando

Apre domani nelle sale di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine la mostra “100 anni a Milano. Un secolo di storia e società attraverso la presenza del Rotary”, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano per celebrare il centenario del Rotary Club Milano, il più antico d’Italia.

L’esposizione è solo una delle iniziative previste per celebrare questa ricorrenza: tra queste, durante il 2023 il Rotary Milano ha finanziato il restauro del trono di Napoleone, uno dei cinque elencati negli inventari di Palazzo Reale, detto “Trono della Cappella di corte”, cioè della chiesa di San Gottardo annessa al Palazzo. Allestito lungo il percorso di mostra completamente restaurato, il trono sarà poi trasferito a Palazzo Reale per diventare un punto di riferimento essenziale nel riallestimento degli appartamenti di rappresentanza.

Aperta fino al 7 gennaio con ingresso gratuito, la mostra getta uno sguardo sulle personalità distintive, le iniziative e gli eventi storici più importanti di questi 100 anni di vita del Rotary, narrandoli in parallelo all’evoluzione di Milano. Il percorso espositivo offre una ricca selezione di immagini, opere d’arte e materiali inediti provenienti dall’archivio del Club, conservato presso la Cittadella degli Archivi di Milano, con il coinvolgimento di istituzioni come l’Istituto dei Tumori, il Grattacielo Pirelli e l’Autostrada del Sole.

Il principale nucleo di dipinti in esposizione, che illustrano i cambiamenti di Milano da un punto di vista stilistico, sociale, urbanistico e paesaggistico, provengono dall’archivio del Museo di Palazzo Morando. Sono opere di artisti, milanesi e non, che abbracciano un periodo molto ampio e offrono l’occasione di ammirare dipinti di norma conservati nel caveau dell’istituzione che ha come scopo la tutela del patrimonio artistico legato alla città di Milano. Fiore all’occhiello della mostra, sotto il profilo artistico, è la coppia di sculture di Francesco Messina, provenienti dallo Studio Museo a lui intitolato.

“100 anni a Milano. Un secolo di storia e società attraverso la presenza del Rotary” è stata curata da Stefano Zuffi con la collaborazione di Lorenza Salamon. L’allestimento è stato affidato all’architetto Francesca Aletti. Info: c.palazzomorando@comune.milano.it | www.costumemodaimmagine.mi.it. Ingresso gratuito.

(26 ottobre 2023)

