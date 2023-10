Targa in ricordo della sede milanese de “L’Avanti”

Martedì 31 ottobre, alle ore 11, in via Settala 22, l’assessora alla Mobilità Arianna Censi parteciperà alla cerimonia di scoprimento della targa per ricordare la sede milanese del quotidiano socialista “Avanti!”, più volte assaltata e distrutta dai fascisti il 29 ottobre 1922. La targa è posta dal Comune di Milano e dalla Fondazione Anna Kuliscioff nell’ambito del progetto “Milano è Memoria”.

Interverranno Paolo Pillitteri, Sindaco di Milano dal 1986 al 1992, Ugo Intini, giornalista ed esponente del Partito Socialista Italiano e Paolo Perucchini, Presidente dell’Associazione Giornalisti della Lombardia.

(31 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata



















Mi piace: Mi piace Caricamento...