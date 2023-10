Esondati Seveso e Lambro. Forti disagi a Milano

Una notte di pioggia torrenziali e Seveso e Lambro esondati. Strade allagate, forti disagi per la viabilità e conseguenti disagi per i cittadini. In alcuni quartieri le strade sono inondate. Nella zona nord di Milano sono caduti 31mm di pioggia.

Il nubifragio notturno è arrivato dopo le intense piogge di lunedì pomeriggio, un violento nubifragio con tuoni, tempesta di fulmini e raffiche di vento abbattutosi sul capoluogo nelle prime ore del mattino. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allagate.

In aggiornamento

(31 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...