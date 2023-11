Massimo Gramellini con “In Altre Parole” supera il milione di spettatori su La7

La bella puntata del 4 novembre del programma di Massimo Gramellini in onda su La7 ha portato l’ascolto a 1milione e 20mila spettatori, oltre duecentomila più della settimana precedente, con il 5,7% di share e la sua banda di collaboratori capitanata da Roberto Vecchioni ormai noto come il cantaprofessore.

Lo stupidario televisivo concorrente ha visto la geronto-Rai con la solita Carlucci alle solite cifre con netta tendenza al ribasso, l’insopportabile Tú Sí Que Vales, trionfare con il 27,8% di share perché indebolire la Rai significa rafforzare il biscione, mica che l’abbiano fatto apposta. Sul Nove, che potrebbe dare nuovi dispiaceri alla Rai con nuove fughe da TeleMeloni, troviamo Accordi&Disaccordi a segnare 388.000 spettatori (2.2%). Spiacenti di non potervi parlare dei trionfi di Pino Insegno che il sabato e la domenica non va in onda.

(5 novembre 2023)

