Al Teatro Carcano, Concita De Gregorio con Erica Mou “Lettera a una ragazza del futuro”

Lunedì 13 novembre 2023, per la rassegna Follow The Monday, i lunedì per pensare e dialogare del Carcano, è la volta della giornalista e conduttrice televisiva Concita De Gregorio che presenta una lettura scenica del suo libro “Lettera a una ragazza del futuro” pubblicato da Feltrinelli. La regia è di Teresa Ludovico e il tutto sarà accompagnato dagli interventi musicali della cantautrice Erica Mou.

Le sue parole sono un filo potente e prezioso che unisce le generazioni, lasciando che sia la dolcezza a scandire ogni pagina. Concita sa che i consigli, di solito, restano inascoltati e che si impara solo dall’esperienza così, in questa “Lettera a una ragazza del futuro”, parla innanzitutto a se stessa, alla ragazza che è stata nel passato.

Sii gentile, dice. Appassionata e gentile. Ribellati, ma scegli tu a che cosa. Ignora le convenzioni e l’arroganza. Resta intatta e diventa tu stessa il mondo che vorresti. Non avere paura di avere paura. Piangi ogni volta che puoi. E poi ridi, ogni volta che puoi. Impara a dire grazie e scusa (ma ricorda che grazie vale cento volte dire scusa). Non importa se dimenticherai queste parole, quando tra molti anni le ritroverai, magari per caso, ti accorgerai di averle conservate da qualche parte dentro di te. Il libro contiene una lettera alla se stessa del passato e alle ragazze che diventeranno donne, raccomandando ai giovani alcuni preziosi consigli per vincere le battaglie del presente e del futuro.

(8 novembre 2023)

