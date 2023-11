Incidente mortale nel milanese. Travolto un ciclista

I fatti alle 13.30 del pomeriggio sulla statale 113, nel comune di Basiglio, alle porte di Milano. Un ciclista di 63 anni è stato travolto e ucciso da una Fiat Panda guidata da un 87enne che ha perso improvvisamente il controllo dell’auto per cause in corso di accertamento.

L’auto ha finito la corsa sul canale adiacente la adiacente la carreggiata riportando lievi ferite. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

(17 novembre 2023)

