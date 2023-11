Vittorio Schieroni presenta il volume “La pittrice del Naviglio. Una storia di Natale”  

“La pittrice del Naviglio. Una storia di Natale” è il nuovo racconto di Vittorio Schieroni ambientato nel mondo dell’arte, un lavoro nato seguendo il cammino dei grandi narratori del passato che hanno interpretato la magia, le suggestioni e i sentimenti che questa Festa religiosa porta ogni anno con sé.

Anna vive sola a Milano in un piccolo appartamento affacciato sul Naviglio Pavese: pochi amici e tanti pensieri, alle spalle una vita di sacrifici e di lavoro. Un incontro inaspettato poco prima di Natale sarà in grado di dare una svolta alla sua esistenza e a quella di altre persone che, come lei, sono in attesa di un’occasione per guardare al futuro con nuovo entusiasmo. Un racconto per chi ama il Natale e per chi non lo ama affatto. Un invito a ricordare che qualcosa di bello può accadere e che la speranza non deve mancare. Una storia dedicata a tutti coloro che non hanno perso la capacità di vedere oltre il visibile. Un augurio di pace per il futuro, una preghiera per tutti noi.

Dopo la raccolta di poesie “La Torre d’Avorio – pensieri al tempo del lockdown” (KDP Amazon, 2020), il romanzo breve “Respiro” (KDP Amazon, 2021) e il volume “A spasso per Brera. Breve guida non guida di un quartiere dell’arte” (KDP Amazon, 2022), Vittorio Schieroni, curatore e critico d’arte a Milano, guida il lettore in una favola contemporanea capace di emozionare e regalare un sorriso.

Il volume verrà presentato lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 11 presso la Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II 12 a Milano, Locale Storico d’Italia con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Medaglia d’oro della Camera di Commercio di Milano, in presenza con firmacopie e tramite una diretta streaming attraverso il canale YouTube di Libreria Bocca; interverranno Vittorio Schieroni e Giorgio Lodetti, titolare della Libreria. La #socialtvlbocca 2023, iniziativa con il Patrocinio del Comune di Milano a cura di Giorgio Lodetti, arriva con questo incontro a 196 eventi svolti in sede e online nel corso dell’anno, un patrimonio d’arte e cultura a cui tutti possono accedere tramite il canale YouTube di Libreria Bocca.

Informazioni e contatti: Vittorio Schieroni Press e Comunicazione | info.vittorioschieroni@gmail.com | www.vittorioschieroni.com.

(23 novembre 2023)

