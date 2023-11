UCI Cinemas lancia il concorso dedicato a “Wish”, in palio un viaggio a Disneyland Paris per tutta la famiglia

In occasione dell’uscita nelle sale del Circuito di Wish, il nuovo film Walt Disney Animation Studios che nella versione italiana vede Gaia, Amadeus, e Michele Riondino prestare le proprie voci ai personaggi di Asha, Valentino e Re Magnifico, UCI Cinemas ha deciso di lanciare un concorso che mette in palio un magico viaggio per quattro persone a Disneyland Paris. Per partecipare all’estrazione basterà acquistare sul sito o sull’app del Circuito il biglietto per una delle proiezioni previste nei giorni compresi tra il 21 e il 31 dicembre e registrarlo sul sito wish.ucicinemas.it.

Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Il film è diretto dal regista premio Oscar® Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, e prodotto da Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. Saranno però validi per il concorso solo quelli acquistati attraverso i canali digitali del Circuito. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 425 schermi.

(23 novembre 2023)

