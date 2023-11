Bologna. Apertura straordinaria dell’Ufficio passaporti

Si rinnova l’impegno della locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza per agevolare i cittadini che necessitano del rilascio del titolo di viaggio per l’estero. Sabato 25 novembre 2023 la Questura di Bologna effettuerà un’apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Passaporti per la ricezione delle istanze dei passaporti, esclusivamente per i cittadini che effettueranno prenotazione online tramite Agenda elettronica.

L’Ufficio sarà aperto al pubblico dalle ore 8:30 alle 13:30.

(24 novembre 2023)

