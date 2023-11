L’autonomia incatena il Sud. Manifestazione il 2 dicembre contro l’autonomia differenziata

Sabato 2 dicembre, a partire dalle 10, attivisti da tutta Italia del Movimento Equità Territoriale si incateneranno in piazza dei Santi Apostoli a Roma per dire no al progetto di riforma della Lega che vuole un’Italia di serie A e un’Italia di serie B. L’autonomia differenziata incatena il Sud e noi abbiamo il dovere di impedire a questo governo a trazione nordista di fermare lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia.

“Sabato 2 porteremo a Roma la voce dei cittadini del Sud e illustreremo le ragioni della nostra assoluta contrarietà allo scellerato progetto di riforma voluto dalla Lega e dal Partito Unico del Nord. Dobbiamo impedire a ogni costo che si realizzi una spaccatura tra un Paese di serie A e un Paese di serie B”, così chiude il comunicato.

(27 novembre 2023)

