Sindacati della Guardia di Finanza incontrano Giorgetti. L’USIF: “Giornata storica”

“Giornata storica per i militari della Guardia di Finanza. Per la prima volta si è svolto l’incontro tra le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (A.P.C.S.M.) della Guardia di Finanza e il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Un evento importante, reso possibile solo per effetto della legge sui sindacati militari, entrata in vigore il 27 maggio 2022 che ha dato la possibilità al personale con le stellette di poter costituire ed associarsi nelle citate Associazioni. Molto lavoro, però, resta ancora da fare sulla strada del pieno riconoscimento dei sindacati militari. Proprio per tale motivo, nell’incontro odierno, abbiamo manifestato al Ministro la necessità di arrivare ad un pieno riconoscimento attraverso la tempestiva emanazione dell’ulteriore normativa attuativa della Legge 46/2022. Tra pochi mesi la Rappresentanza Militare cesserà il proprio mandato, lasciando il passo ai Sindacati.

L’incontro con il Ministro è stato inoltre particolarmente proficuo anche per affrontare, in sede di rinnovo contrattuale, alcune delle tematiche maggiormente sentite dai colleghi, in primis la richiesta di adeguamento stipendiale, il quale risulta già pesantemente eroso dall’inflazione, al reale costo della vita. In particolare, il Sindacato dei Finanzieri (USIF), rappresentato per l’occasione dal Segretario Generale, Vincenzo Piscozzo e dal Dirigente Giovanni Cutrupi, ha rivendicato, con un proprio documento, le ormai improcrastinabili esigenze del personale del Corpo della Guardia di Finanza”.

Lo scrive in una nota, la Segreteria Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

(30 novembre 2023)

