Alle 11 del 4 dicembre, all’Osteria del Treno in via San Gregorio 46/48, l’assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello interverrà alla presentazione della guida Gambero Rosso Lombardia.

Durante l’evento ritirerà il premio speciale “Milanesità”, conferito al Comune di Milano per aver saputo valorizzare i mercati rionali.

(3 dicembre 2023)

