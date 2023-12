Gianluigi Paragone lascia Italexit e la politica, lo piangono in tanti. Forse tantissimi

Gianluigi Paragone ha deciso per l’anno nuovo vita nuova e dopo avere nobilitato la politica italiana con la fondazione di un partito il cui contributo all’Italia è più che indimenticabile ha deciso che se ne andrà dalla politica definitivamente. Che non si sa quanto possa durare, certamente almeno fino alla “e” finale.

Lo straziante addio non è solo un addio al partito che lui stesso ha fondato, è proprio un addio straziante con un post sul sito ufficiale di Italexit con il quale annuncia le dimissioni da segretario. “Irrevocabili” dimissioni. Italexit era nata dopo che nel 2020 Paragone era stato espulso dal M5S, con cui era entrato in parlamento. Venne “Italexit con Paragone”, poi diventata semplicemente “Italexit a fine 2022”, un annetto prima della ferale notizia. “Italexit senza Paragone” non ci sarà, quelli di quel partito non potranno più usare il suo nome e cognome. Pare che Paragone tornerà a fare il giornalista e a “elaborare il mio pensiero nelle vesti che mi sono più proprie, ossia quelle giornalistiche e di saggista”. Diciamo che ci si sente tutte e tutti più a proprio agio a saperlo.

(30 dicembre 2023)

