SIAE Microelettronica: Negri (PD), “Realtà strategica, necessario l’intervento del Governo”

“C’è ancora tempo per salvare la Siae Microelettronica con tutti i suoi lavoratori. È una questione di rilevanza sociale, economica ma anche connessa alla sicurezza nazionale e per questo è importante che le interlocuzioni con il Governo e con le altre istituzioni, Regione compresa, vadano presto a buon fine. Mi auguro che proprio chi fa della sovranità una propria bandiera si accorga dell’importanza di realtà strategiche come queste, che devono rimanere patrimonio nazionale. Soprattutto alla luce di un possibile e auspicabile intervento pubblico, è importante che si voglia contrastare con ogni mezzo qualsiasi ipotesi di delocalizzazione produttiva: se dovessero essere impiegati soldi pubblici, non sarebbe tollerabile un esubero di 140 persone. Di parole in questi mesi ne abbiamo sentite molte, è il momento che seguano impegni concreti. Garantisco che il Partito Democratico sta seguendo la vicenda a tutti i livelli istituzionali, dal locale fino al Parlamento”.

Lo dichiara Simone Negri, consigliere regionale del Pd, dopo l’audizione di questa mattina in commissione attività produttive della Regione della dirigenza, dei lavoratori e delle istituzioni locali in merito alla crisi dell’azienda SIAE Microelettronica di Cologno Monzese.

(25 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata















Mi piace: Mi piace Caricamento...