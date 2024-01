Al Teatro Carcano: “Svelarsi. Evento per sole donne (cis, trans, non binary)”. Dall’9 all’11 febbraio

Dopo il successo della passata stagione, dall’8 all’11 febbraio torna in scena presso il Teatro Carcano, in collaborazione con il centro Humanitas per lei dell’Ospedale San Pio X, Svelarsi – una performance per sole donne (cis, tran e non-binary), con la regia e drammaturgia di Silvia Gallerano in scena con Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Chantal Gori, Giulia Pietrozzini.

Che cos’è Svelarsi?

È uno spettacolo/esperimento/serata/happening/sabba/pigiama party/assemblea… qualcosa di indefinito e indefinibile, un momento di condivisione e di riflessione piuttosto allegro su temi come il femminismo, l’umiliazione, la rivalsa, il senso di colpa, l’autodeterminazione. É una serata per sole donne, che genera parecchie risate e una smodata sorellanza.

Mi sento invasa dai consigli non richiesti, dal mio bisogno di sembrare sempre dignitosa, dai libri sul mio comodino.

Mi sento invasa dagli insetti, dalle cimici dalle ciglia indebolite, dai capelli, prodotti per capelli, capelli nel letto, per terra, capelli bianchi.

Mi sento invasa dall’elettricità, dalla luce e la luce al neon bianca dei negozi, dal riscaldamento a schiaffo quando ci entri, dal produci consuma produci consuma produci consuma.

Mi sento invasa dalla dipendenza dall’erba che non mi fa ricordare i sogni al mattino, dai mezzi pubblici la notte quando ci sono solo maschi a bordo, da mia madre che ancora mi sbuccia la frutta.

Ora io vi sembro piccola. Vi ingannate. Fra poco porterò 53 di piede. Le mie cosce misureranno 2 metri di diametro. I capelli cresceranno spessi come crini di cavallo. Gli occhi saranno talmente grandi che nelle orbite non ci staranno. Le mani, poi, saranno gigantesche e quando ne alzerò una per grattarmi la testa, scapperete via, terrorizzati.

Sarò enorme (…) Non vi sembrerò più piccola. Sarò sconfinata

Svelarsi è un’altalena tra un senso di invasione, una mancanza di spazio, una compressione, da una parte; la potenza, lo strabordare, la risata travolgente, dall’altra. La cultura patriarcale che ancora ci circonda, insegna alle donne, sin da piccole, a limitare i propri desideri di potenza, ad accettare invasioni di campo da parte dell’altro sesso (dove il campo è il corpo), a mettersi in disparte e per senso di costrizione spesso a esplodere.

Svelarsi è un percorso di ricerca. Per questo si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie). Tutte quelle che si sentono e definiscono donne. Non si tratta di creare uno spazio sicuro per chi è sul palco, ma di indagare che cosa succede ai corpi simili di chi assiste, domandarsi se il proprio corpo risuona più profondamente con quello che vede, nudo, in scena.

Svelarsi è anche l’occasione per costruire percorsi laboratoriali mirati, come nel caso del virtuoso e innovativo progetto “La salute femminile va in scena” del centro Humanitas per lei dell’ospedale San Pio X di Milano in collaborazione con il Teatro Carcano di Milano, che sfrutta la potenza dell’arte teatrale e il suo linguaggio esperienziale per promuovere la salute della donna. Un’occasione per portare fuori dall’ospedale importanti consigli clinici di prevenzione, diagnosi e cura, e un’occasione per portare l’arte performativa fuori dal teatro come efficace strumento educativo capace di influenzare positivamente le persone.

Durante l’autunno 2023 si sono svolti due laboratori teatrali gratuiti in ospedale curati da Silvia Gallerano, dedicati alla prevenzione in menopausa e gravidanza ed ai tabù sulla salute femminile in queste delicate fasi della vita, per promuovere una maggiore consapevolezza di sé. Gli spunti più interessanti emersi durante i laboratori faranno parte integrante dello spettacolo di giovedì 8 febbraio ore 19.30 presso il teatro Carcano di Milano, che terminerà con un momento di condivisione e dialogo tra attrici, specialiste del centro donna Humanitas per lei e spettatrici. “Vogliamo sfatare miti e ignoranze – afferma Silvia Gallerano – desideriamo colmare i tabù e i vuoti che esistono riguardo alla salute e al corpo femminile. Dobbiamo parlarne, focalizzare il fatto che non ne parliamo, darci la possibilità, in un contesto protetto, di porre le questioni in sospeso”.

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata















