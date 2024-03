Confermata l’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

(1 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata



















Mi piace: Mi piace Caricamento...