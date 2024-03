Festival della Fotografia Etica di Lodi 2024

Annunciata l’apertura della XIV edizione del World Report Award | Documenting Humanity 2024.

Il World Report Award è un concorso internazionale promosso dal Festival della Fotografia Etica, che si pone l’obiettivo di condividere una nuova forma di impegno sociale attraverso la fotografia e si rivolge a tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e non. Il soggetto è l’uomo con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità.

Il Festival della Fotografia Etica giunge quest’anno alla sua XV Edizione. L’evento è diventato un’immancabile occasione di approfondimento e conoscenza, non solo all’interno della comunità dei fotografi, ma per tutta la società civile, come ricorda il comunicato stampa dell’organizzazione inviato in redazione. Tutti i dettagli sulla partecipazione alla pagina di introduzione.

La grande novità di questa edizione è l’inserimento della categoria NONPROFIT nel World Report Award, accanto alle storiche MASTER, SPOTLIGHT, SHORT STORY, SINGLE SHOT e STUDENT. Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratuitamente e creando un Profilo Fotografo. Uno strumento semplice e potente per i fotografi.

I lavori saranno giudicati da un panel di giurati riconosciuti a livello internazionale che operano nel settore. La composizione della giuria verrà resa nota in seguito. Qualora la giuria reputasse meritevoli altri lavori, oltre a quelli premiati nelle 5 categorie sopra elencate, potrà assegnare le menzioni speciali (senza limite nel numero) e potrà comunque proporre altri lavori da inserire nel programma ufficiale della manifestazione per l’edizione 2024.



TIMELINE DEL CONCORSO

27 marzo 2024 : chiusura concorso

: concorso 29 maggio 2024: comunicazione dei 10 FINALISTI per ogni categoria e dei 30 FINALISTI per il Single Shot Award, tramite il sito del Festival

comunicazione dei per ogni categoria e dei per il Single Shot Award, tramite il sito del Festival 17 giugno 2024: proclamazione dei VINCITORI per ogni categoria, tramite il sito del Festival.

Ulteriori informazioni all’email info@festivaldellafotografiaetica.it.

(11 marzo 2024)

