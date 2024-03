Majorino (PD): “Per la giunta Fontana il criterio di accesso ai contributi per le disabilità è che altri beneficiari muoiano. Da non credere”

“Per la giunta Fontana il modo per far accedere a contributi e servizi è aspettare che le persone con disabilità muoiano per lasciare spazio a nuovi ingressi. Una cosa da non credere. Qualche piccolo passo aventi fatto grazie alle proteste di questi giorni non costituisce assolutamente la svolta di cui c’è bisogno. Sabato saremo in piazza al fianco dei disabili e delle loro famiglie”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino a commento della nuova delibera regionale relativa ai contributi alle famiglie di persone con disabilità grave e gravissima.

(18 marzo 2024)

