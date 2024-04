Al Teatro Manzoni di Milano dal 16 al 28 aprile la commedia di Marc Camoletti “Pigiama per sei”

di Redazione Spettacoli

l più classico dei triangoli: lei, lui e l’altro. Che diventa un rombo, quando si scopre che “l’altro” è stato invitato a casa dal marito come alibi per coprire una sua tresca. Ma tutto si complica quando una cameriera viene scambiata per l’amante del marito, e non può svelarsi finché…

Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti, in un crescendo turbinante di equivoci e risate.

Pigiama per sei, tipico esempio di meccanismo comico perfetto, presenta l’inedita coppia Antonio Cornacchione – Max Pisu, ormai affermati come attori brillanti. E fra loro Laura Curino, maestra del teatro di narrazione, che si muove con grande agio nel territorio della commedia – come dimostrato in Calendar girls, – e Rita Pelusio, capace di passare dalla leggerezza dei suoi personaggi, all’impegno di lavori quali Ferite a morte di Serena Dandini.

A dirigere il gruppo Marco Rampoldi, che da anni convoglia la naturale forza comunicativa di chi ha frequentato il cabaret in commedie articolate e precise. Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, in cui lo spettatore si appassiona immedesimandosi pur senza volerlo nei personaggi, che non rinuncia a fare uno spaccato impietoso della vacuità dei rapporti personali negli anni ’80, che non è migliorata ai nostri giorni.

Dal 16 al 28 aprile 2024

TEATRO MANZONI

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

sabato 27 aprile ore 15,30 e 20,45

PIGIAMA PER SEI

di Marc Camoletti

regia Marco Rampoldi

