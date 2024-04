Majorino (PD): “La Lega pensi all’immobilismo della giunta Fontana. PD sempre con Sala”

di Redazione Politica

“Ho letto le deliranti dichiarazioni di esponenti della Lega milanese su una presunta presa di distanza del Pd dalla Giunta comunale. Siamo al ridicolo. La verità è che il Partito democratico di Milano ha dato vita oggi a una bella occasione di partecipazione e confronto pubblico, che altri partiti non riuscirebbero nemmeno a organizzare, dalla quale sono emerse idee e proposte per il futuro della città, ovvero ciò che può essere solo utile all’amministrazione Sala, amministrazione di cui, ovviamente, il Pd è parte integrante e grande sostenitore”, è il commento di Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, alle parole del consigliere Piscina a proposito dell’evento odierno del Pd Milano Metropolitana, allo Scalo Farini.

“Il Pd milanese in futuro sarà ancora una volta al servizio di una buona idea di governo cittadino e metropolitano, come lo è stato dal 2011 a oggi. La destra, invece che pensare a noi, si dedichi a dare una svegliata alla Giunta Fontana, che attraverso il proprio immobilismo alimenta le liste d’attesa in sanità, solo per citare il problema più eclatante e sentito dai cittadini lombardi”, conclude Majorino.

(6 aprile 2024)

