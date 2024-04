Majorino (PD): “Mentre in Lombardia sono sempre di più coloro costretti a rinunciare alle cure. Bertolaso però parla di gettonisti”

“Mentre Bertolaso chiacchiera in modo fantasioso di gettonisti, Cup e altro, raccontando cose spesso improbabili, l’Istat è molto più diretta e impietosa e dice che in Lombardia le cose non vanno per niente bene, dal momento che anche qui si è registrato un incremento significativo dei cittadini che rinunciano a curarsi, scoraggiati dalle liste d’attesa troppo lunghe: il dato evidenzia chiaramente un aumento della fuga dalle cure dal 2019 al 2023”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino commentando i dati del Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile presentato oggi dall’Istat.

(17 aprile 2024)

