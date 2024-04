Bocci (PD) dopo lo scandalo abusi scoperchiato al Beccaria: “Fare piena luce sulla vicenda”

di Redazione Politica

“Siamo sconvolti per quanto sta emergendo dall’indagine sull’istituto penale per i minorenni Beccaria di Milano. Nel luogo dove dovrebbe essere attuato un pieno recupero delle persone private della libertà dopo la condanna per un reato, a maggior ragione se questi detenuti sono dei minori, è in corso un’inchiesta che coinvolge diversi agenti di polizia penitenziaria, accusati di reati gravissimi che, se confermati, costituirebbero fatti indicibili, inaccettabili e indegni di una società civile. Ci auguriamo che venga fatta piena luce sulla vicenda quanto prima”, lo dichiara Paola Bocci, consigliera regionale del Pd e componente della Commissione Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari.

“Mi unisco alla richiesta di altri colleghi dell’opposizione di un confronto per una informativa in Commissione, anche alla presenza del Garante dei detenuti, per capire meglio i contorni della vicenda e fare il punto della situazione carceraria in Lombardia”, conclude Bocci.

(22 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata





















Mi piace: Mi piace Caricamento...