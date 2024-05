Cpr-Majorino (Pd): “Il sottosegretario Molteni prende in giro le persone”

di Redazione Milano

“Il sottosegretario Molteni dice che Sala deve spiegare la sua posizione sui rimpatri. È uno straordinario stravolgimento della realtà perché è proprio il disastroso sottosegretario leghista che deve spiegare come mai venga annunciato il raddoppio del CPR quando quello di via Corelli è già operativo, capiente, con posti liberi, sottoutilizzato e semmai segnato da inchieste significative. La verità è che dire che grazie ai CPR si realizzano i rimpatri significa prendere in giro le persone. Le parole del Sindaco di Milano sono serie e di buonsenso e volte a ricercare soluzioni di fronte a un problema che il governo non sta gestendo ,se non con la bieca propaganda. Così il risultato è evidente: si rinchiudono nei CPR persone che poi si scopre non debbano nemmeno essere espulse e non si rimpatriano i soggetti da rimpatriare”.

Dichiarazione di Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in regione Lombardia e responsabile immigrazione nella segreteria nazionale.

(12 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...