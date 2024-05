Il 19 maggio a Milano, “International AIDS Candlelight Memorial”

Domenica 19 maggio 2024, dalle 18.00 alle 22.00 presso Piazza Spoleto/Via Martiri Oscuri 14 (detta anche Piazza Arcobaleno di NO.LO.), ASA – Associazione Solidarietà AIDS Milano organizza la manifestazione “International AIDS Candlelight Memorial”, nata con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema della prevenzione dell’HIV e di altre infezioni sessualmente trasmissibili, nonché superare lo stigma nei confronti delle persone che vivono con HIV (U=U (Undetectable = Untrasmittable ovvero Non rilevabile=Non trasmissibile).

L’evento si celebra in contemporanea in 115 città nel mondo insieme a 1200 comunità.

Anche quest’anno ASA ha scelto di coinvolgere la cittadinanza somministrando il test HIV e Sifilide dalle 18 alle 22. Operatori qualificati saranno a disposizione per la somministrazione del test HIV/sifilide rapido, anonimo e gratuito in apertura di European testing week, la settimana dedicata a tutte le associazioni europee che offrono servizi di screening. Alle 21 si apriranno i microfoni per raccontare la mission del Candlelight e per raccogliere testimonianze.

All’imbrunire si accenderanno le candele per ricordare chi non c’è più e rinnovare l’impegno contro stigma e pregiudizi.

(12 maggio 2024)

