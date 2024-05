Milano, lancia pietre e si scaglia contro agenti in stazione: poliziotto spara e lo ferma

di Redazione Milano

Lanciava pietre e si scagliava contro gli agenti in Stazione Centrale a Milano, tanto che per fermarlo un poliziotto è stato costretto a sparargli, ferendolo a una spalla. L’uomo, un cittadino egiziano di 36 anni, è stato soccorso e portato immediatamente all’ospedale Niguarda dove i sanitari hanno accertato che il proiettile non ha intaccato organi vitali.

I fatti nella notte, poco dopo le 1 in piazza Luigi di Savoia a Milano pochi minuti dopo che l’uomo era uscito dagli uffici Polfer di Milano Centrale dove era stato denunciato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, dando dando in escandescenza e danneggiando arredi urbani.

(10 maggio 2024)

