Milano, poliziotto accoltellato a Lambrate: è grave. Arrestato un 37enne

Un poliziotto è stato accoltellato a Lambrate e un 37enne senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione psichica è stato arrestato. L’uomo lanciava sassi dall’alto per colpire i passanti. Una donna, colpita alla testa, ha avvisato la Polizia che è subito intervenuta cercando di fermare l’uomo che, in evidente stato di alterazione, ha estratto un coltello e ha colpito. L’uomo ha resistito al taser grazie al giubbotto che indossava ed ha estratto la lama colpendo alla schiena il poliziotto per tre volte.

Il poliziotto 35enne è grave per un’emorragia interna causata dal fendente. I fatti a Lambrate poco prima della mezzanotte tra l’8 e il 9 maggio. Nell’aggressione restano feriti lievemente anche un agente di 23 e due di 34.

(9 maggio 2024)

