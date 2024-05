Majorino e Bocci (PD), “Pro-Life nei consultori decisione grave di Regione Lombardia”

Pierfrancesco Majorino e Paola Bocci, capogruppo e consigliera regionale del Pd in Regione Lombardia, intervengono per stigmatizzare la decisione di Regione Lombardia, comunicata questa mattina in Consiglio regionale dal sottosegretario Mauro Piazza, di ammettere esponenti delle associazioni Pro-life all’interno dei consultori al fine di contrastare la denatalità.

“È una decisione grave – dichiarano gli esponenti Pd -. Ci rendiamo disponibili a raccogliere e ad approfondire segnalazioni sulla mancata applicazione della 194 nella nostra Regione, come abbiamo sempre fatto, e segnalazioni di ingerenze nella vita delle donne che possono essere causati dai neo-oscurantisti”.

(7 maggio 2024)

